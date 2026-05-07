David Arquette (54) steigt in die Streamingwelt ein. Wie das Branchenblatt "Deadline" berichtet, gehört der Schauspieler zu den insgesamt acht Neuzugängen, die für die zweite Staffel von "Scarpetta" bei Prime Video verpflichtet wurden. Die Krimiserie, die im März dieses Jahres Premiere feierte und laut Amazon binnen 28 Tagen von 34 Millionen Zuschauern gesichtet wurde, hat die Dreharbeiten zur Fortsetzung im vergangenen Monat in Nashville aufgenommen.

Arquette, der zuletzt in Produktionen wie "Evil Genius" neben Patricia Arquette (58) und David Harbour (51) sowie in "The Mess We Made" mit Molly Ringwald (58) zu sehen war, soll in der Serie in einer wiederkehrenden Rolle auftreten. Welche Figur er verkörpert, wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Bekannt ist hingegen, mit wem er künftig vor der Kamera steht: Nicole Kidman (58), die als Gerichtsmedizinerin Kay Scarpetta die Hauptrolle innehat, sowie Jamie Lee Curtis (67) als ihre Schwester Dorothy Farinelli. Bobby Cannavale, Simon Baker und Ariana DeBose gehören ebenfalls zum Hauptcast.