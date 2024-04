"Death and Other Details" wurde eingestellt

Wie "Variety" berichtet, hat Hulu (wo die Serie in den USA zu sehen ist) "Death and Other Details" nach nur einer Staffel wieder eingestellt. Der Grund liegt klar auf der Hand: das fehlende Publikumsinteresse führte zu so schlechten Streamingquoten, dass die Krimiserie es kein einziges Mal in die Top 10 der Nielsen-Streaming-Charts in den USA schaffte. Auch im deutschsprachigen Raum lief "Death and Other Details" unterm Radar, wirklich davon mitbekommen haben (wenn überhaupt!) nur Disney+-Anhänger:innen und Hardcore-Krimis-Afficinados.

Auch die Kritiker:innen konnten sich für die Serie nicht erwärmen: Bei "Rotten Tomatoes" hält sie bei schwachen 55 Prozent, beim Publikum kommt sie zumindest auf 65 Prozent. Bei "IMDb" erreichte sie bis dato 6,8 von 10 Bewertungspunkten – was eigentlich besser ist als erwartet, menn man den Konsens von Publikum und Kritiker:innen genauer betrachtet. So wird "Death and Other Details" unter anderem vorgeworfen, unpassend over-the-top und klischeehaft zu sein, zudem sei die Handlung langweilig und die Auflösung schwach.

Meist erinnere "Death and Other Details" eher an eine Krimi-Satire als eine liebevoll-würdige Hommage an Agatha Christie. Einzelne Ideen seien gut, aber diese konnten nicht zu einem runden großen Ganzen zusammengefügt werden. Daran könne auch der starke Hauptdarsteller Mandy Patinkin nichts ändern.