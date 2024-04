Sherlock und Holmes ermitteln nun (auch) auf Netflix

Fans dürfen sich nun freuen – zumindest jene, die über einen Account verfügen: Denn alle vier Staffeln von "Sherlock" sind ab sofort auf Netflix verfügbar. Bisher war die BBC-Serie bei uns ausschließlich auf Prime Video zu sehen, wo sie aber weiterhin (sogar im Abo) verfügbar ist.

Dass Netflix "Sherlock" in sein Streaming-Reportoire aufgenommen hat, macht durchaus Sinn (abgesehen von der großen Beliebtheit der Serie): Immerhin ist dort auch die "Enola Holmes"-Filmreihe angesiedelt, die von den detektivischen Abenteuern von Sherlocks kleiner Schwester Enola (dargestellt von "Stranger Things"-Star Millie Bobby Brown) erzählt. Die Streifen haben zwar nichts mit der Serie zu tun, Fans des Kult-Detektivs bekommen aber so die Möglichkeit, tiefer in die Welt ihres Lieblings einzutauchen.

Zudem hat "Sherlock"-Star Benedict Cumberbatch schon seit Längerem ein neues Zuhause beim roten Streaminggiganten gefunden: Im gefeierten Western "The Power of the Dog" (u.a. Oscar für die beste Regie) spielt er die Hauptrolle, genauso wie in der Roald Dahl-Kurzfilm-Hommage "The Wonderful Story of Henry Sugar", die heuer ebenso mit einem Academy Award ausgezeichnet wurde. Nicht zu vergessen: Andrew Scott, der in der Serie Sherlocks Erzfeind Moriarty gibt, führt die neue Psychothrillerserie "Ripley" an, die am 4. April auf Netflix startet.

