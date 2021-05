"Demon Slayer – The Movie: Mugen Train": Hit mit Kino-Start im Mai

Der Kinofilm "Demon Slayer – The Movie: Mugen Train" war weltweit in vielen Ländern – zuletzt auch in den USA – an der Kinokassa die Nr. 1, und hat somit "Your Name" und "Chihiros Reise" als erfolgreichster Anime abgelöst. Trotz Pandemie wurde das Werk ein Anime-Phänomen.