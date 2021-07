Neue Video-Technik

Das Besondere an "Demonic" ist nicht nur der Umstand, dass Blomkamp das Werk während der Corona-Pandemie heimlich, still und leise in Kanada gedreht hat, sondern der Einsatz einer neuen Video-Technologie, die SchauspielerInnen in geometrische Objekte verwandelt.

Durchgeführt wurden diese visuellen Effekte an Hauptdarstellerin Carly Pope sowie den anderen Mitwirkenden Chris William Martin ("The Vampire Diaries") und Michael Rogers ("The Dead Zone", "The Killing").

Auch das Drehbuch stammt von Regisseur Blomkamp, der zurzeit überhaupt vielbeschäftigt ist, da er zugleich an einem weiteren SciFi-Thriller mit dem Titel "Inferno" arbeitet und außerdem ein Sequel zu seinem Film-Erfolg "District 9" vorbereitet.

"Demonic" wird ab 20. August 2021 zunächst in amerikanischen Kinos und auf Streaming-Kanälen veröffentlicht.