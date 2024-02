Schwerstes Erdbeben in Schweden

Vor vier Jahren kam es noch dazu in Kiruna zu einem schweren Erdbeben, das auf der Richterskala die Stärke 4,9 aufwies – schlimmer hat die Erde in Schweden bisher noch nie gebebt. Diese Naturkatastrophe soll ebenfalls auf den Erzabbau zurückzuführen sein. Zum Glück kam von den Arbeitern in der Mine keiner zu Schaden, und auch die Stadt selbst wurde nicht wirklich in Mitleidenschaft gezogen – davon, dass 2020 ganze Straßenzüge im Boden zu versinken drohten, konnte keine Rede sein.

Auf Netflix könnt ihr euch davon überzeugen, welche dramatischen Erfindungen der Film "Der Abgrund" zu bieten hat.