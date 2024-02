"Der Abgrund": Das Ende des Netflix-Thrillers erklärt

Schließlich finden die besorgten Eltern und wir heraus, dass Simon mit Freund:innen in eine verlassene Schule gegangen ist, um "Call of Duty" zu zocken. Frigga, Tage, Mika und Debir machen sich sofort auf den Weg zur Schule, wo sie die Leichen mehrerer Teenager:innen finden, doch Simons Körper ist nicht darunter: Er lebt! Frigga und Mika steigen in das Loch, um ihn da herauszuholen, was ihnen nach einem Opfer auch gelingt.