Absturz in den Anden

Am 13. Oktober 1972 war eine Propellermaschine vom Typ Fairchild-Hiller FH-227 mit fünf Besatzungsmitglieder:innen und 40 Passagier:innen von Urugay nach Santiago de Chile unterwegs. Es waren Mitglieder:innen, Betreuer:innen und Angehörige der Rugby-Union-Mannschaft "Old Christian’s Club".

Aufgrund eines Navigationsfehlers kam es auf fast 4000 Meter Höhe zum Crash, bei dem 12 Personen sofort verstarben. Von dem auseinandergebrochenen Flugzeug war nur noch der vordere Teil des Rumpfs vorhanden und diente den Überlebenden in den kommenden 72 Tagen als Unterkunft in einer lebensfeindlichen Umgebung. Die wenigen Lebensmittelvorräte waren bald aufgebraucht und daher traf man schließlich die schwere Entscheidung, sich vom Fleisch der Toten zu ernähren. Es kam also tatsächlich (aus Not) zum Kannibalismus.

Die Gruppe der Überlebenden wurde auch weiterhin dezimiert: So kam es 16 Tage nach dem Absturz zu einem nächtlichen Lawinenabgang, der acht Personen tötete. Eine zweite Lawine begrub wenig später den Flugzeugrumpf komplett, sodass die Katastrophenopfer gezwungen waren, zwei Tage unter den Schneemassen zu verbringen.