Traditionell zeigt das ZDF vor dem Start einer neuen, stets im Sommer spielenden "Bergdoktor"-Staffel ein sogenanntes Winterspecial. Mit dem Film "Der Bergdoktor: Die dunkle Seite des Lichts" ist es am heutigen Donnerstag (1.12.) um 20:15 Uhr so weit. Erneut wartet auf die Zuschauerinnen und Zuschauer ein "bildgewaltiger Start" in die neue "Bergdoktor"-Saison, wie Hauptdarsteller Hans Sigl (53) die Rolle des Specials in einem früheren Interview mit spot on news erklärte.