Hans Sigl: "Ich sage nicht, dass ich morgen aufhöre, aber..."

Es gebe für ihn ein Leben vor, mit und nach dem "Bergdoktor", sagte er weiter. Danach werde er eine andere Rolle spielen oder nur noch Lesungen machen. "Ich sage nicht, dass ich morgen aufhöre mit dieser Rolle, aber wenn es irgendwann so weit ist, dann werden die Beteiligten schon früh genug wissen, dass das absehbar ist, weil es muss ja auch ein Nachfolger gesucht werden, es müssen die Geschichten dahingehend geschrieben werden und ich muss mir überlegen, wozu ich denn Lust habe danach."

Bereits Anfang des Jahres formulierte Hans Sigl seine Andeutung eines nahenden Abschieds im Gespräch mit dem Magazin "Gala" so: "Mit dem Martin in Rente gehen werde ich nicht", sagte er damals. Doch nun steht erst mal die nächste Staffel an.