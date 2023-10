Es ist eine der rätselhaftesten Mordgeschichten der 1990er Jahre: der Dreifachmord an dem Gastronomen Manfred Meisel, seinem Sohn Patrick und der Tierpflegerin Claudia Leisten. Die Doku-Serie "Der Bierkönig – Mord am Ballermann" auf Prime Video gibt Einblicke in die Ermittlungen, wie auch der offizielle Trailer zeigt: