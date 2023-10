"The Devil on Trial" aka. "Der Teufel auf der Anklagebank" erkundet den ersten – und einzigen – Fall in den USA, in dem "dämonische Besessenheit" offiziell als Verteidigung während eines Mordprozesses angebracht wurde.

Mit Schilderungen aus erster Hand über angebliche Besessenheit vom Teufel und einem schockierenden Mord regt diese außergewöhnliche Geschichte zum Nachdenken über unsere Angst vor dem Unbekannten an. Netflix arbeitet nun den Fall in Form einer der beliebten True-Crime-Dokus auf.

Seht euch einmal den Trailer an: