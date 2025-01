Die neueste Verfilmung eines Psycho-Thrillers von Sebastian Fitzek ist auf Amazon Prime Video gestartet und auch "Der Heimweg" macht keine Ausnahme, was das Markenzeichen dieses Autors betrifft. Es gibt also wieder eine jener typischen Fitzek-Wendungen , die uns verblüffen oder womöglich verärgern und ratlos machen. Genau das ist auch ein guter Grund, um auf das filmische Finale von "Der Heimweg" einen Blick zu werfen und das Ende zu erklären .

Jeder dieser Figuren hat dunkle Geheimnisse und es ist nichts so, wie es zu sein scheint. Klara wird von ihrem Mann physisch und psychisch brutal misshandelt, schafft es aber nicht, sich von ihm zu trennen. Jules selbst hat ein traumatisches Ereignis hinter sich: seine Frau beging Selbstmord und zum gleichen Zeitpunkt brach ein Feuer in der Wohnung aus, dem seine Kinder zum Opfer fielen.

Zunächst eine kurze Vorstellung der drei Hauptfiguren : Jules Tanneberg (Sabin Tambrea), der ehrenamtlicher Tele­fonseelsorger am Begleittelefon , hat in dieser Nacht einen besonderen Anruf entgegengenommen, denn Klara Vernet (Luise Heyer) ist als neues Opfer des sogenannten Kalenderkillers ausgewählt worden und es heißt für sie: entweder stirbt sie oder ihr Mann Martin (Friedrich Mücke), bevor der nächste Tag anbricht.

Dramatisches Finale

Klara erfährt nun, dass überall in ihrer Wohnung Kameras installiert wurden, wodurch Jules jeden ihrer Schritte überwachen konnte. (Wobei wir uns fragen, wann diese Kameras von ihm angebracht wurden und wieso sie niemandem aufgefallen sind?) Kurz vor Mitternacht drückt Jules der Frau dann ein Messer in die Hand und fordert von ihr, Martin zu töten und sich so von ihrem Peiniger zu befreien, denn andernfalls werde sie selber das Opfer des Kalenderkillers.

Klara rammt das Messer jedoch Jules in den Fuß und versucht zu entkommen, was ihr nicht gelingt. Bevor der Killer nun ihr Leben nehmen kann, wird er durch einen tödlichen Schuss niedergestreckt und jener Mann taucht auf, den wir bereits als Jules Vater kennen und der Klara in dieser Nacht ebenfalls gefolgt ist. Natürlich haben wir bisher gedacht, dass eigentlich er der Kalenderkiller sein müsste. Nun erklärt er, wie er anhand des charakteristischen Hakens an der Zahl 2, die der Serienmörder an einem Tatort zurückgelassen hat, erkannt habe, dass es sich dabei um seinen Sohn handeln musste. (Ob das wirklich logisch und möglich ist, sei ebenfalls dahingestellt.)