Amazon Prime Video hat uns mit "Der Heimweg" nach "Die Therapie" eine weitere spannungsgeladene filmische Umsetzung eines Bestsellers von Sebastian Fitzek geboten. Doch wie originalgetreu ist diese Adaption ausgefallen? Wir wollen euch im folgenden Artikel die wichtigste Änderung zwischen Vorlage und Film verraten, wobei selbstverständlich Mega-Spoiler ins Spiel kommen. Ihr lest also ab sofort nur noch auf eigene Gefahr weiter (wie sich das bei einem Psychothriller eigentlich von selbst versteht).

Ist der Kalenderkiller ein Einzeltäter?

Im Film entpuppt sich zum Finale Jules Tanneberg (Sabin Tambrea), mit dem Klara Vernet (Luise Heyer) die ganze Zeit über in telefonischen Kontakt steht, als der gefürchtete Kalenderkiller, der die Frau und deren Mann Martin (Friedrich Mücke) zuletzt in seine Gewalt bekommt. Nun stellt er Klara vor die Entscheidung, entweder ihre Mann zu töten oder selber umgebracht zu weden. Klara widersetzt sich zwar, droht aber von Jules erstochen zu werden. In letzter Sekunde wird der Killer durch seinen eigenen Vater HC Tannberg (Rainer Bock) erschossen, der seinem Sohn auf die Schliche gekommen ist. Martin überlebt und wird von Klara wenig später anhand eines geheimen Handymitschnittes als sadistischer Peiniger öffentlich bloßgestellt, woraufhin er ins Gefängnis muss.

Im Fitzek-Roman läuft alles komplett anders ab: Dort erweist sich nämlich das Vater-Sohn-Duo als gleichermaßen böse. Klara hat in der psychiatrischen Klinik einen Dr. Johannes Kiefer kennengelernt, dem sie sehr nahe gekommen ist und der sich als angeblicher Kalenderkiller namens Yannick entpuppt. Yannicks Sohn Jules ist hingegen der eigentliche Kalenderkiller und zieht seine eigenen perfiden Pläne durch, da er es nicht nur auf Klara, sondern auch auf seinen Vater abgesehen hat. Zum Showdown kann die Frau in Notwehr Yannick töten, während Jules den Ehemann für dessen Verhalten "bestraft". Im Roman ist es somit genau umgekehrt und Martin überlebt nicht.