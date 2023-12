Fitzeks Roman "Der Heimweg", auf dem der Film basiert, erschien 2020 und war der Mitteilung zufolge elf Wochen in Folge auf Platz eins der Bestsellerlisten und 120 Wochen lang insgesamt auf den Bestellerlisten. In den Hauptrollen der Verfilmung sind nun Luise Heyer (38, "Nahschuss") und Sabin Tambrea (39, "Babylon Berlin") zu sehen. Außerdem dabei sind unter anderem Friedrich Mücke (42, "Ballon") und Dennenesch Zoudé (56, "Unorthodox").

"Zum Start im Oktober erreichte 'Sebastian Fitzeks Die Therapie' auf Anhieb Platz 1 der Prime Video Charts in Deutschland und Österreich und rangierte in über 30 weiteren Ländern in den Top Ten", wird Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals für Prime Video in der Mitteilung zitiert. "Mit 'Sebastian Fitzeks Der Heimweg' folgt 2024 unsere Adaption des bis dato erfolgreichsten Fitzek Romans als hochklassiger Deutscher Original Movie."