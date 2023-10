Unterschied zwischen Roman und Serie

Die Rolle der Isabell ist – aufgrund des persönlichen Wunsches von Autor Fitzek, wie er film.at im Interview verriet – in der Serie eine andere als im Roman. Eben dort stellt sich heraus, dass Isabell nur deshalb untertauchte und Viktor den Mord an Josy anhängte, um an dessen Reichtum zu kommen. Ihr Motiv ist also Habgier.

In der Serie wird Isabell in einem besseren Licht dargestellt: Sie handelt aus Sorge um ihre Tochter. Sie kann Viktors irrationale Handlungen nicht einschätzen und ist überzeugt davon, er könne ihr und Josy etwas antun – womit sie nicht Unrecht hat. Nur deshalb versteckt sie sich und ihre Tochter vor ihm. Ihr Motiv ist also Angst und Mutterliebe.

Hier geht's direkt zur Serie!

