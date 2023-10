Wie genau waren Sie denn in die Serienadaption involviert?

Ich wurde bei allem gefragt, durfte bei der Zusammenstellung des Teams mitwirken. Zum Beispiel habe ich mich dafür eingesetzt, den Regisseur Iván Sáinz-Pardo zu engagieren, der bereits für die geplante Verfilmung 2007 im Gespräch war (Sáinz-Pardo war für Episoden 3, 4 und 5 zuständig; Anm.d.Red.).

Dieser hat wiederum Thor Freudenthal (der Regisseur inszenierte Episoden 1, 2 und 6; Anm.d.Red.) ins Boot geholt. Danach habe ich quasi alles abgegeben, denn alle involvierten Menschen sind in ihren Aufgaben besser als ich. Bei den Drehbüchern durfte ich mich aber einbringen, wie eben bei der Figur der Isabell beispielsweise.

Fällt es Ihnen in solchen Fällen dann doch schwer, Ihr „Baby“ loszulassen?

Nein, denn ich habe vollstes Vertrauen in das Team. Vorherrschend ist in mir eher die Neugierde: Wie werden die Bilder, die ich beim Schreiben im Kopf hatte, umgesetzt, wie kommen sie beim Gegenüber an? Sehen andere Leute dasselbe wie ich? Das ist ein sehr spannender Prozess, selbst, wenn am Ende dabei Diskrepanzen entstehen sollten.