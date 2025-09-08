Zugunsten der Deutschen Krebshilfe findet am 13. September ein Spenden-Special der erfolgreichen Show mit drei Stargästen statt.

Normalerweise stellen sie im Fernsehen selbst die Fragen, nun wagen sich Günther Jauch (69), Elton (54) und Ulla Kock am Brink (64) zu "Der Quiz-Champion". Wie das ZDF bekannt gibt, treten die Moderatoren beim "Spenden-Special" der beliebten Rateshow an. Am 13. September 2025 empfängt Johannes B. Kerner (60) die drei Stargäste um 20:15 Uhr. Günther Jauch löste 1999 mit "Wer wird Millionär?" ein Quiz-Revival im deutschen Fernsehen aus. Elton war bis zu diesem Jahr fester Rategast bei "Wer weiß denn sowas?" und führt durch das Kinder-Quiz "1, 2 oder 3". Ulla Kock am Brink moderierte unter anderem "Ca$h - Das Eine-Million-Mark-Quiz" (2001).

Das sind die Gegner von Günther Jauch und Co. Wie in den regulären Ausgaben von "Der Quiz-Champion" treten beim Spenden-Special die Kandidaten gegen prominente Gegner an, die je eine Kategorie vertreten. Dieses Jahr sind das Axel Milberg (Literatur und Sprache), Sarah Wiener (Ernährung), Franziska van Almsick (Sport), Michael Bully Herbig (Film und Fernsehen) und Katrin Bauerfeind (Zeitgeschehen). Für jedes gewonnene Duell gegen die Experten erspielen die Promikandidaten Geld für die Deutsche Krebshilfe. Die Zuschauer können während der Live-Sendung anrufen und spenden. Die Anrufe nehmen Stars wie Sängerin Ella Endlich, die Schauspieler Kostja Ullmann und Raúl Richter oder Moderatorin Mareile Höppner entgegen. Johannes B. Kerner stellt zwischen den Fragerunden Projekte der Krebshilfe vor. "Die Deutsche Krebshilfe setzt sich mit großem Engagement für krebskranke Menschen ein. Es ist mir eine Ehre, diese wichtige Arbeit gemeinsam mit engagierten Prominenten im Rahmen eines besonderen Quizabends zu unterstützen", erklärt der Moderator.

Special geht in der Mediathek weiter Wie im letzten Jahr geht "Quiz-Champion" nach der Live-Show im ZDF in der Mediathek weiter. Ab 23:15 Uhr treten dort Influencer weitere drei Stunden an. Für jedes gewonnene Duell gibt es dann 1.000 Euro für die Krebshilfe. Der plattformübergreifende Marathon ging 2024 sogar über 16 Stunden.