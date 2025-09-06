Spannung, Witz und jede Menge geballtes Wissen - das erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstag, den 6. September , um 20:15 Uhr im Ersten : Nach dem großen Erfolg im Frühjahr lädt Moderator Alexander Bommes (49) wieder zum großen Primetime-Special "Gefragt - Gejagt: Quiz-Marathon" ein.

Prominente Vielfalt in der Arena

Die Gästeliste vereint auch diesmal prominente Namen aus Medien, Sport, Musik und Schauspiel. Für die Medien stehen Pinar Atalay (47) und Jens Riewa (62) bereit, während Sportmoderatorin Okka Gundel (50) und Ex-Fußballprofi Fredi Bobic (53) ihre Sport-Kompetenz ins Spiel bringen. Ergänzt wird das erste Team durch Paula Lambert (51), erfolgreiche Autorin und Kolumnistin, sowie die quirlige Moderatorin Panagiota Petridou (46), die für Temperament und Schlagfertigkeit bekannt ist.

Auch die Schauspielriege glänzt mit großen Namen: Axel Milberg (69), Oliver Wnuk (49), Elisabeth Lanz (54) und der international gefeierte Tom Wlaschiha (52) wollen zeigen, dass sie nicht nur auf der Leinwand überzeugen. Verstärkung aus der Mode- und Musikwelt kommt von Eva Padberg (45), die ebenfalls ins Quiz-Abenteuer startet.

Für die musikalischen Akzente sorgen Stefanie Hertel (46) und Max Giesinger (36). Und auch die Comedy-Welt mischt kräftig mit: Atze Schröder (59), Michael Mittermeier (59) und Florian Schroeder (45) stellen sich den kniffligen Fragen - ob Humor den Jägern Paroli bieten kann?