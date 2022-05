"Let's Dance"-Star Ekaterina Leonova ist mit an Bord

Die Hauptrolle in den bisher sechs angekündigten Folgen spielt Moritz Otto (geb. 1988), der den Schiffsarzt Dr. Eric Leonhard verkörpert. Unter anderem Anna Puck (geb. 1987) gibt neben ihm Kapitänin Henriette Mosbach, Frédéric Brossier (geb. 1992) wird zu Barmann Joshua, Philipp Christopher (geb. 1980) spielt den Sicherheitsoffizier Pablo Ruiz und Eva Löser (geb. 1992) die Krankenschwester Emma. Außerdem wird "Let's Dance"-Liebling Ekaterina Leonova (35) in der Serie bei RTL+ in ihrer ersten Schauspielrolle zu sehen sein, schreibt der Sender. Sie verkörpert eine Tänzerin.