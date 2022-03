"Grey's Anatomy" Staffel 18: Wechselt Meredith ihren Job?

Schon seit Beginn der Staffel (die von Fans als "langweilig" kritisiert wird) fragt man sich als ZuseherIn, ob Meredith ihren Job im altbekannten Grey Sloan Memoriam Hospital aufgibt und ihre Zelte in Minnesota neu aufschlägt. Das scheint nun auch der Trailer zur kommenden Folge "Put The Squeeze On Me" (bereits die 13. Episode der 18. Staffel) anzudeuten: