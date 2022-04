"Grey's Anatomy": Jackson und April kehren zurück!

Japril sind in guter Gesellschaft

So sehr wir uns auch auf ein Wiedersehen mit Japril freuen: Mit dem Comeback wird einmal mehr klar, dass sich die AutorInnen bewusst zu sein scheinen, dass die Serie ihre besten Tage hinter sich hat, weshalb "Grey's" immer mehr auf Nostalgie-Gefühle setzt – und zwar mit der Rückkehr von beliebten Figuren aus der Anfangszeit, als die Serie noch the hottest shit in town war.

So tauchen in der aktuellen Staffel nicht nur Dr. Addison Montgomery (Kate Walsh) wieder auf, sondern auch Merediths Mutter Ellis Grey (Kate Burton). Die ist eigentlich tot, aber für ein Wiedersehen ist das in der "Grey's"-Welt bekanntlich kein Hindernis: Schon die 17. Staffel wartete mit Comebacks der toten Serien-Lieblinge Derek Shepherd (Patrick Dempsey), George O'Malley (T.R. Knight), Mark Sloan (Eric Dane) und Lexie Grey (Chyler Leigh) auf.

Wie sagt man so schön: Wenn es keine Gegenwart gibt, fokussiert man sich wieder auf die Vergangenheit ...