"Der Tränenmacher": Kommt Teil 2 des Netflix-Hits?

Diese ähnliche "Der Tränenmacher"-Geschichten von Erin Doom könnten bei Netflix kommen

Sollte die Buchverfilmung weiterhin so erfolgreich bei Netflix laufen wie bisher, könnte sich der Streamingdienst dazu entscheiden, die Werke von Erin Doom weiter melken zu wollen – zwar nicht in Form eines zweiten Teils von "Der Tränenmacher" aus den oben genannten Gründen, sondern indem andere Romane der Autorin verfilmt werden. So hat die Italienerin neben "Der Tränenmacher" auch "The Way the Snow Falls", "Stigma" und "A Sweet Christmas" geschrieben.

Während Letzteres vor allem deshalb für den Streamingdienst interessant ist, weil er jedes Jahr zu Weihnachten neuen Content herausbringen muss, klingt vor allem "The Way the Snow Falls" für "The Tearsmith"-Fans spannend: Denn die Handlungen der zwei Romane sind sich sehr ähnlich. Es geht um ein Waisenmädchen, das aus der eisigen Wildnis Kanadas nach Kalifornien zieht und dort mit dem Sohn ihres Patenonkels zusammenleben muss, der sie zunächst nicht haben will. Angesichts der Ähnlichkeiten und des Potenzials des kalifornischen und des kanadischen Schauplatzes ist es leicht vorstellbar, dass dies die erste Wahl für eine weitere Doom-Adaption ist.