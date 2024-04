"Der Tränenmacher": Das Ende des Netflix-Films erklärt

Das Ende von "Der Tränenmacher" zusammengefasst

Nachdem sich Lionel an Nica und Rigel für ihr Verhalten auf dem Ball gerächt hat, liegt Rigel im Koma. Als Nica an seinem Bett weint und ihn eine Träne berührt, wacht der Teenager, wie in einem Märchen, auf. Sie berichtet ihm davon, dass sie das Gerichtsverfahren gegen die Besitzerin des Waisenhauses gewonnen hat. So können die beiden nun in Ruhe ihr Leben führen. Rigel nimmt die Adoption der Mulligans nicht an, sodass er und Nica ein Liebespaar werden können und sie die Familie bekommt, die sie sich immer gewünscht hat.