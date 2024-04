Worum geht's in "Música"?

Rudy hat Synästhesie – alltägliche Geräusche verwandeln sich in seinem Kopf zu Musik. Während ihn die Musik in seinem Kopf beschäftigt, muss er sich mit einer ungewissen Zukunft abfinden und gleichzeitig Liebe, Familie und brasilianische Kultur in Newark, New Jersey, unter einen Hut bringen. Als er die Brasilianerin Isabella kennenlernt, muss er sich außerdem zwischen ihr und seiner aktuellen Freundin Haley entscheiden.