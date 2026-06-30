Als 29. Spielfilm der weltweit beliebten Detektiv Conan - Reihe führt „Der gefallene Engel des Highways“ das Erbe einer der erfolgreichsten Anime-Serien Japans fort. Das Franchise hat sich rund um den Globus eine außergewöhnlich leidenschaftliche Fangemeinde aufgebaut. Auch im deutschsprachigen Raum begeistert Detektiv Conan das Publikum bereits seit Jahrzehnten im Fernsehen, als Manga sowie auf der Kinoleinwand. Der Trailer bietet Fans einen ersten Einblick:

Worum geht es in Detektiv Conans 29. Film?

Conan und seine Freunde machen sich auf den Weg nach Kanagawa zum Motorrad-Festival. Unterwegs taucht plötzlich ein mysteriöses schwarzes Motorrad auf, das unkontrolliert rast und sogar über ihr Fahrzeug springt. Es wird von der „Göttin des Windes“, der Verkehrspolizistin Chihaya Hagiwara, verfolgt. Doch der Fahrer entkommt und beschädigt ihr Motorrad schwer. Am Veranstaltungsort wird der Gruppe ein hochmodernes Polizeimotorrad namens „Angel“ präsentiert.

Währenddessen taucht das schwarze Motorrad in Tokio wieder auf und entkommt erneut der Verfolgung durch die Polizei. Die Ermittlungen ergeben, dass es dem „Angel“ sehr ähnlich ist, was die Behörden dazu veranlasst, es „Luzifer“ zu nennen und eine groß angelegte Suche zu starten. Während sich der Fall zuspitzt, sieht sich Hagiwara mit Erinnerungen an ihren verstorbenen Bruder Kenji Hagiwara und dessen Kollegen Jinpei Matsuda konfrontiert, was eine rasante Konfrontation zwischen der Göttin des Windes und dem gefallenen Engel zur Folge hat.