Detektiv Conan Film 29 kommt: Was erwartet uns?
Als 29. Spielfilm der weltweit beliebten Detektiv Conan-Reihe führt „Der gefallene Engel des Highways“ das Erbe einer der erfolgreichsten Anime-Serien Japans fort. Das Franchise hat sich rund um den Globus eine außergewöhnlich leidenschaftliche Fangemeinde aufgebaut. Auch im deutschsprachigen Raum begeistert Detektiv Conan das Publikum bereits seit Jahrzehnten im Fernsehen, als Manga sowie auf der Kinoleinwand. Der Trailer bietet Fans einen ersten Einblick:
Worum geht es in Detektiv Conans 29. Film?
Conan und seine Freunde machen sich auf den Weg nach Kanagawa zum Motorrad-Festival. Unterwegs taucht plötzlich ein mysteriöses schwarzes Motorrad auf, das unkontrolliert rast und sogar über ihr Fahrzeug springt. Es wird von der „Göttin des Windes“, der Verkehrspolizistin Chihaya Hagiwara, verfolgt. Doch der Fahrer entkommt und beschädigt ihr Motorrad schwer. Am Veranstaltungsort wird der Gruppe ein hochmodernes Polizeimotorrad namens „Angel“ präsentiert.
Währenddessen taucht das schwarze Motorrad in Tokio wieder auf und entkommt erneut der Verfolgung durch die Polizei. Die Ermittlungen ergeben, dass es dem „Angel“ sehr ähnlich ist, was die Behörden dazu veranlasst, es „Luzifer“ zu nennen und eine groß angelegte Suche zu starten. Während sich der Fall zuspitzt, sieht sich Hagiwara mit Erinnerungen an ihren verstorbenen Bruder Kenji Hagiwara und dessen Kollegen Jinpei Matsuda konfrontiert, was eine rasante Konfrontation zwischen der Göttin des Windes und dem gefallenen Engel zur Folge hat.
Über Detektiv Conan
Detektiv Conan erschien erstmals 1994 als Manga und handelt von dem jugendlichen Detektiv Shinichi Kudo. Dieser wird nach einer Vergiftung durch eine mysteriöse Organisation in ein Kind verwandelt. Unter dem Decknamen Conan Edogawa löst er weiterhin komplexe Fälle und macht sich gleichzeitig auf die Suche nach den Verantwortlichen.
Die von TMS Entertainment produzierte Anime-Adaption wird seit 1996 ausgestrahlt, umfasst über 1.000 Episoden und eine äußerst erfolgreiche Filmreihe.
Wann startet „Detektiv Conan Film 29“ im Kino?
Der mit Spannung erwartete „Der gefallene Engel des Highways“ läuft ab dem 25. August 2026 in Kinos in ganz Österreich, Deutschland und der deutschsprachigen Schweiz, vertrieben von Crunchyroll in Partnerschaft mit Sony Pictures Entertainment.