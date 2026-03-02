Sarah Engels (33) fährt 2026 zum Eurovision Song Contest nach Wien. Den Sieg der ehemaligen "Deutschland sucht den Superstar"-Zweitplatzierten verfolgten am Samstagabend, dem 28. Februar, im Schnitt 18,1 Prozent des deutschen Fernsehpublikums, meldet der Südwestrundfunk (SWR). Das bedeutet für das Format die beste Einschaltquote seit dem Jahr 2002 . In absoluten Zahlen schalteten im Schnitt 3,651 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, um Engels' Siegersong "Fire" und die übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu hören.

Starke Marktanteile bei den 14- bis 29-Jährigen

Für den Tagessieg reichte der starke ESC-Abend indes nicht. Hier lag laut AGF Videoforschung "Der Garmisch-Krimi - Wolfsmord" mit einem Marktanteil von 24,5 Prozent und 5,646 Millionen Zuschauern vorne. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag aber wiederum "Eurovision Song Contest 2026 - Das Deutsche Finale" vorne. 1,086 Millionen Augenpaare schalteten hier ein für einen Markanteil von 27,4 Prozent sowie den Tagessieg.

Noch beliebter war der deutsche ESC-Vorentscheid in der Gruppe der 14- bis 29-Jährigen. Hier schalteten 323.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein für einen Marktanteil von 40,9 Prozent, teilt der SWR mit.

Auch im Streaming hat die ARD-Musikshow Erfolge einfachen können. So habe der Event-Livestream laut SWR 211.000 Abrufe erzielt. Der Livestream des Ersten in der ARD Mediathek kam daneben auf rund 700.000 Abrufe.