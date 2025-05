Der Eurovision Song Contest 2025 hat am 17. Mai für Begeisterung bei Millionen Fernsehzuschauern gesorgt. Bis zu 1,3 Millionen (bei JJs Auftritt) und durchschnittlich 896.000 Zuseherinnen und Zuseher sahen die Übertragung der diesjährigen Ausgabe des Gesangswettbewerbs der öffentlich-rechtlichen Sender Europas live in ORF 1. Durchschnittlich 8,55 Millionen Menschen verfolgten im Ersten (inklusive ONE 9,132 Millionen) das spektakuläre Finale des Eurovision Song Contest in Basel. Zusätzlich verzeichnete die ARD Mediathek und eurovision.de 2,165 Millionen Abrufe in den Event-Livestreams, wie die aktuellen Zahlen aus einer Pressemitteilung des Senders belegen.

Der Marktanteil lag sowohl in Österreich als auch im deutschen TV bei beeindruckenden 46 Prozent.