Sandra Hüller: Die 5 besten Filme der deutschen Oscar-Hoffnung

"The Zone of Interest" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Martin Amis und erzählt die Geschichte des Kommandanten des Konzentrationslagers in Auschwitz, Rudolf Höß. Im Fokus steht dabei das Familienleben von Höß und die Banalität des Bösen.

Regie und Drehbuch stammen vom Briten Jonathan Glazer, der sich in den 90er Jahren vor allem mit Musikvideos für Radiohead, Nick Cave und Massive Attack einen Namen gemacht hat. Die Hauptrollen werden von den deutschen Schauspieler:innen Christian Friedel und Sandra Hüller gespielt.

Mit "The Zone of Interest" und "Anatomie eines Falls" gelang Hüller ein genialer Coup. Während "Anatomie eines Falls" in Cannes die Goldene Palme erhielt, wurde "The Zone of Interest" mit dem Grand Prix zum zweitbesten Film des Festivals gekürt. Beide Filme sind jeweils fünfmal für den Oscar nominiert.