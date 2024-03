Dolores Schmidinger von der Stadt Wien ausgezeichnet

Der Kabarettist, Journalist und Moderator Dieter Chmelar hielt die Laudatio: "Du bist nicht nur ausgestattet mit dem gewissen Etwas, du hast auch etwas Gewissen!", versicherte er und wünschte ihr, "dass du so alt bist, dass du dich endlich vor dich hinstellst und sagst: Ich bin was wert! Du hast diesen Preis verdient, denn Du bist was wert." Er schloss mit "Respekt und Dankbarkeit, liebe Dolly. I love you!"

"An alte Künstler werden ja Leckerlis verteilt, aber ich empfinde das nicht als Leckerli, sondern als wirkliche Ehre", meinte Schmidinger in ihren Dankesworten und verriet: "I hob meine Preise am Klo. Das ist nicht so aufdringlich wie wenn man es im Vorraum hat." Auf ihrer Toilette, die schon langsam zu klein dafür werde, befinde sich aber auch der "Oscar der Friseure" und die Ehrenurkunde für 40-jährige Parteizugehörigkeit bei der SPÖ.

Die am 21. September 1946 in Wien geborene Tochter eines Staatsopernsängers und einer Lehrerin absolvierte neben einer Kosmetikerinnenlehre die Schauspielschule Krauss. Schon nach ihren ersten Engagements in Kellertheatern und in Gerhard Bronners Kabarett "Theater am Kärntnertor" trat sie in zahlreichen Kabarettsendungen im Fernsehen auf. 1965 wurde sie ans Volkstheater engagiert und spielte dort u.a. die Polly in Bertolt Brechts "Dreigroschenoper" und die Julie in Molnars "Liliom". Bei der legendären "Rozznjogd"-Uraufführung 1971 spielte sie an der Seite von Franz Morak.