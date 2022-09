Offenes Ende

Am Ende der Serie plant die Sekte, Mae als Menschenopfer für den Teufel zu töten, doch in letzter Sekunde nimmt ihre leibliche Mutter die Bürde auf sich und Mae überlebt. In der finalen Szene sieht man Mae und Suzanne Thanksgiving feiern, doch sie sind nur zu zweit, da Suzannes Ehemann Peter Mae nicht in der Nähe ihrer Tochter haben möchte.

Durch einen Anruf von Detective Lopez erfährt Suzanne, dass Mae sich die weißen Blumen selber zugeschickt hat und nicht von der Sekte entführt wurde, sondern freiwillig zu ihr zurückgekehrt ist. Auch wenn Mae versucht, sich zu erklären, blendet Suzanne ihre Worte aus. Im letzten Bild der Serie sieht man ein Doppelporträt von Suzanne und ihrem Mann, wobei Mae ein Foto von sich selbst über das Gesicht von Peter geklebt hat.