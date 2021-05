"Untitled Horror Movie"-Trailer: iHorror komplett auf Zoom gedreht

Das nennt man eine neue Form der filmischen Gemeinschafts-Arbeit in Corona-Zeiten: Die SchauspielerInnen von "Untitled Horror Movie" – das Werk heißt tatsächlich so – haben nämlich während der COVID-19-Pandemie völlig unabhängig voneinander diese Horror-Komödie mit Zoom auf ihren Smartphones gedreht. Jeder und jede von ihnen musste sich alleine fürchten und hat die betreffenden Szenen in Eigen-Regie inszeniert.

Ob dabei dennoch ein stimmiger Gesamteindruck entstehen konnte, verrät zunächst einmal der Trailer: