"The Curse of Bridge Hollow"-Trailer: Witziges Netflix-Halloween

Halloween-Figuren greifen an

In der Hauptrolle erleben wir mit Marlon Wayans einen Mann, der Humor zu schätzen weiß, da er unter anderem auch die "Scary Movie"-Reihe mitbegründet hat. Ihn verschlägt es hier in eine Welt, in der jeder unheimliche Halloween-Dekoration zum Leben erwacht: Da krabbeln plötzlich Riesenspinnen umher, Zombies wanken durch die Gassen der Stadt, Killer-Clown greifen zu ihren scharfen Waffen, Hexen schwingen sich auf Besen und ein Kürbiskopf-Mann jagt uns ziemliche Angst ein. All diese Kreaturen sehen durch ihre in grellem Rot leuchtende Augen noch furchterregender aus.

Wayans spielt einen Lehrer, der absolut nicht an Gespenster und übersinnliche Vorkommnisse glaubt, doch in dieser Halloween-Nacht wird er eines Besseren (oder Schlechteren) belehrt und muss sich mit seiner Tochter ("Stranger Things"-Star Priah Ferguson), von der er sich entfremdet hat, all den finsteren Gefahren stellen.

Das verspricht ein großer Grusel-Spaß zu werden und fast bedauern wir, dass der ursprünglich geplante Titel "Boo!" nicht beibehalten wurde, da er die Handlung perfekt in einem Wort zusammengefasst hätte.

"The Curse of Bridge Hollow" ist ab 14. Oktober auf Netflix verfügbar.