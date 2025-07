"Dexter: Wiedererwachen": Wie viele Folgen, wann ist Finale?

Dexter Morgan ist einfach unsterblich. Das aktuelle Sequel "Dexter: Wiedererwachen" auf Paramount+ knüpft ans Finale von "Dexter: New Blood" an und spielt Wochen, nachdem Dexter von seinem eigenen Sohn angeschossen wurde. Als er aus dem Koma erwacht, ist Harrison verschwunden. Seine Suche nach ihm führt Dexter nach New York. Dort muss er feststellen, dass ihn seine Vergangenheit schnell einholt… Was die Zukunft bringt, wird hingegen die neue Serie zeigen. Doch wie sieht ihr Episodenfahrplan aus?