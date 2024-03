Diagonale 2024 bringt 195 Filmproduktionen auf Grazer Leinwände

Neuerungen 2024

Das neue Forum wird im Heimatsaal des Volkskundemuseums angesiedelt und hat zum Ziel, ein "Debattenzentrum zu schaffen und Raum für Preisverleihungen und andere Veranstaltungen zu geben", sagte Kamalzadeh. So sind Diskussionen und Debatten geplant - unter anderem geht es heuer um mentale Gesundheit, künstliche Intelligenz sowie Diversität und Antirassismus in der Filmbranche. Festivalcafe werde das benachbarte Gatto im Museum sein.

Insgesamt will das Intendantenduo die Diagonale noch mehr in einen internationalen Kontext setzen. Das zeige sich beispielsweise mit der Werkschau zu Christoph Hochhäusler, einem deutschen Regisseur, dessen Filme Genre und politische Brisanz verknüpfen würden. "Er verbindet Intellekt und Gefühl" in seinen Filmen, schwärmte Kamalzadeh bei der Programmpräsentation. Eine weitere Position - so der neue Name der früheren Personale - befasst sich mit der heimischen Filmemacherin und Fotografin Lisl Ponger.

Im filmhistorischen Programm "Die erste Schicht" widmet sich das Festival heuer Filmen aus dem ehemaligen Jugoslawien und der Türkei, die in den 1960er- und 1970er-Jahren den Strom der sogenannten Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen begleitet haben. Dazu passend wird auch eine weitere Neuerung erscheinen, nämlich die Diagonale Edition, ein Textband zur Vertiefung eines Themas, in dem Fall die Arbeitsmigration. Hinzu kommen in der Schiene Filmgeschichte auch drei Fassungen von "Mädchen in Uniform", die an drei aufeinanderfolgenden Tagen bei der Diagonale zu sehen sein werden.