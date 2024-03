Oscars 2024: Die besten Momente der Preisverleihung

So lange hat man drauf gewartet, so schnell ist's wieder vorbei: Die 96. Oscars sind in der Nacht vom 10. auf den 11. März im wahrsten Wortsinne im legendären Dolby Theatre in Los Angeles über die Bühne gegangen. Die Haltung, die man der diesjährigen Preisverleihung zuvor entgegenbrachte, war beinahe eine schizophrene:

Überraschungen, was die Sieger:innen anbelangt, erwartete man keine, ein zu klares Zeichen setzte die vorangegangene Award-Season: "Oppenheimer" war Everybody's Darling, dem eventuell nur noch "Poor Things" gefährlich werden könnte, aber auch daran glaubte niemand ernsthaft. Fadesse und Vorhersehbarkeit schwebten also wie ein stumpfes Damoklesschwert über der einst so beliebten "Oscar-Nacht".

Andererseits konnte keine:r so recht einordnen, wie die Gala an sich ausfallen würde. 2022 lieferte Will Smith mit seiner Watschen für Chris Rock einen der größten Oscar-Skandale aller Zeiten, weshalb man im Jahr darauf auf Risikofreiheit und übertriebenes "Alle haben sich lieb"-Gehabe setzte. Das schlug sich auch bei den US-amerikanischen TV-Quoten nieder, die immer mehr in den Keller rasselten. Der israelisch-palästinensischer Konflikt warf zudem in Form von Demonstrationen vor dem Dolby Theatre lange Schatten auf die Preisverleihung, der Vorjahres-Doppelstreik Hollywoods sowieso.

Was also würden sich die Oscars-Produzenten für 2024 einfallen lassen, um Shitstorms, aber auch Einschlaf-Orgien beim Publikum zu vermeiden?