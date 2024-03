Durch #MeToo-Bewegung hat sich Filmbranche auch in Österreich verändert

"Ich möchte allgemein darauf hinweisen, dass sich in der Filmbranche die Standards seit dem Auftauchen der 'me Too' - Bewegung in den Vereinigten Staaten wesentlich geändert haben und ich diesen Veränderungen auch Rechnung trage", so der Regisseur, der darauf verweist, dass sich seine Arbeitsweise und Sensibilität diesbezüglich "laufend ändern" würden. Daher habe er auch ein Gespräch mit der Leiterin der "we do"-Plattform gesucht und geführt und sie habe ihn auf die Veränderungen und die jetzt geltenden Regelungen hingewiesen.

Bei Dreharbeiten gebe es nunmehr sowohl interne als auch externe Vertrauenspersonen, an die sich Betroffene jederzeit wenden könnten. Pölsler habe sich auch dafür eingesetzt, eine Intimitätskoordinatorin (Intimacy Coordination) vor Ort zu haben. Solche Begleitmaßnahmen halte er "für hilfreich und notwendig, um auch nur den Anschein von Übergriffen jedweder Art zu verhindern, aber auch um etwaige Anschuldigungen abzuwenden".

Castings mit Schauspielerinnen würden künftig nur mehr von seiner Casterin und seiner Assistentin vorgenommen werden, er selbst werde nur mehr Castings mit männlichen Schauspielern leiten. "Ich sehe mich als Teil dieser Branche im Wandel an und bin auch gerne bereit hier mitzuwirken, dass diese und alle Filmschaffenden keinen Schaden erleiden."