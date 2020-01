"To All The Boys: P.S. I Still Love You": Erster Trailer ist da!

Die Verfilmung des gleichnamigen Jugendromans "To All The Boys I've Loved Before" von Jenny Han war vor zwei Jahren ein überraschender Megahit für Netflix. Kein Film wurde im Jahr 2018 auf Netflix öfter geschaut als die Highschool-Romanze, in der unabsichtlich fünf Liebesbriefe der eher introvertierten Schülerin Lara Jean (Lana Condor) verschickt werden. Doch der Trubel rund um die Briefe hat letztendlich dazu geführt, dass Lara Jean ihre Liebe in Peter Kavinsky (Noah Centineo) gefunden hat. Die beiden sind nun ein Pärchen und wenn sie nicht gestorben sind …

Der Erfolg von "To All The Boys I've Loved Before" schreit natürlich nach einer Fortsetzung – und die heißt: "To All The Boys: P.S. I Still Love You". Am 12. Februar 2020 erscheint die Teenie-Schnulze bei Netflix und hier ist auch schon der erste Trailer: