Die Besetzung für die neue Realityshow "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" ist komplett. ProSieben hat zuletzt das achte und finale Duo bekannt gegeben. Sam Dylan (40) und Kate Merlan (38) stellen sich gemeinsam dem Wettbewerb. Das Format startet am 6. November um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Der besondere Reiz der Show: Eigentlich verfeindete Reality-Stars müssen als Team zusammenarbeiten, um das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro zu gewinnen.

"Es gibt zwei Menschen in meinem Leben, bei denen ein Zusammentreffen für mich wirklich schlimm wäre - und eine davon ist Kate", zitiert der Sender Sam Dylan. Die Ablehnung beruht auf Gegenseitigkeit. "Ich wollte ihn eigentlich nie wieder in meiner Nähe haben", erklärt Kate Merlan.