"Die Bachelorette"-Folge 3: Zwischen Kuss und Kindergeburtstag

Umut sorgt beim Gruppendate für Unmut

Den Kandidaten will sie zu gegebener Zeit ihre wahre Frisur zeigen. Jetzt will Sharon aber erst einmal "Meer sehen", so der Titel des ersten Dates. Die Bachelorette lädt Jan, Tim, Umut, Hannes, Tom, Philipp und Alex zu einem Törn auf einem Katamaran ein. Tim entschuldigt sich dafür, dass er in der letzten Folge Sharon beim Tanzen zu nahe kam. Diesen Job übernimmt diesmal Umut. Beim Tanz mit der Bachelorette passt kein Platz Papier zwischen die beiden. Tom schreitet ein, um Sharon zu "retten". Jetzt wird es zwischen den beiden Männern körperlich eng, sie rangeln fast um die Junggesellin.