"Die Bachelorette": Ein Mann findet Sharon nicht so sexy

Der muss jetzt ganz stark sein, denn das erste Einzeldate bekommt Max. Beim romantischen Rundflug in der Cessna kommt man sich vorsichtig näher. Danach geht es zum Sonnenuntergang in eine Villa, wo die beiden sich für die Couch im Pool ausziehen und gegenseitig ihre Körper bewundern. Nach einer romantischen Tanzstunde keimen bei Sharon schon Gefühle auf: "Ab diesem Moment habe ich gedacht, es könnte gefährlich sein ..." Max allerdings ist sich wohl nicht so sicher, wie er später der Kamera verrät: "Es ist nicht so, dass ich mir denke: 'Wow, was für eine Granate'". Auch im Gespräch mit den anderen Jungs verrät der Fußballspieler, dass er eigentlich mehr auf Kurven steht: "Ich fühle mich nicht wirklich sexuell zu ihr hingezogen."