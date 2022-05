"Bachelorette" 2022 auf RTL: Das sind die heißen Kandidaten!

Patrick Niebauer

"Abenteuer ist mein zweiter Vorname." Der 35-jährige Bezirksleiter im Außendienst würde für eine neue Herausforderung sofort alles stehen und liegen lassen. Nach einem Autounfall hat er angefangen, sein Leben zu hinterfragen und jeden Moment zu genießen. Seinen Job als Schreiner hat er daraufhin gekündigt und als Animateur die Welt kennengelernt. So hat Patrick bereits in Ägypten gelebt, in Marokko und Work &Travel in Australien gemacht. Jetzt also Thailand. Gemeinsam etwas schaffen und Krisen zusammen meistern – so sieht für ihn die ideale Beziehung aus.