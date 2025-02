Prime Video hat am 17. Februar bekannt gegeben, dass es einen neuen deutschen Original-Film des Streamingdienstes geben wird, in dem Comedian Bastian Pastewka (52) die Hauptrolle übernimmt. Details zu dem Streifen mit dem Arbeitstitel "Die Brautentführung" gibt es schon.

Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals für Prime Video, freut sich über ein weiteres Projekt mit dem "wahnsinnig vielfältigen Schauspieler" Bastian Pastewka. "Durch den neuen Film werden die Zuschauer:innen nochmal eine ganz neue Seite an ihm kennenlernen, die man so bisher noch nicht von ihm kannte." In "Die Brautentführung" wird der Schauspieler und Komiker nämlich zum Hochstapler .

Trickbetrüger mit Rollenwechsel

Pastewka gibt in einem Statement einen weiteren Einblick in seine Rolle als kleiner Trickbetrüger: "Um sein Gegenüber zu täuschen, arbeitet Fabian mit optischen Veränderungen, begibt sich also in Rollen." Da er sich selbst immer wieder in seinem Beruf in alle möglichen Rollen begeben durfte, sei er hier "schon mal mitgegangen", sagt Pastewka. Zudem schwärmt der Schauspieler von dem Drehbuch, das "so herrlich überraschend, komisch und originell" sei, dass er unbedingt dabei sein wollte.

Es ist nicht die erste Zusammenarbeit des Schauspielers mit dem Streamingdienst. 2024 setzte Pastewka mit Anke Engelke (59), die beide auch schon mehrmals im Amazon-Format "LOL: Last One Laughing" zu sehen waren, ihre erste gemeinsame fiktionale Serie um: "Perfekt Verpasst" startete am 15. August bei Prime Video.

In der achtteiligen deutschen Prime-Original-Serie spielt Engelke Single Maria, die noch engen Kontakt zu ihrem Ex hat. Zudem hat sie Schwierigkeiten beim Schreiben ihres Buches. Ralf (Pastewka) hingegen hat gerade seine Scheidung hinter sich und ein Kumpel rät ihm dazu, wieder auf die Pirsch zu gehen. Maria, die scheinbar perfekt zu ihm passt, läuft ihm jedoch in der gemeinsamen Heimatstadt Marburg partout nicht über den Weg.