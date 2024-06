Was haltet ihr von einer Mischung aus einem Agatha-Christie-Krimi im Stil von "Knives Out", einem Escape-Room-Abenteuer und einer Spur von "Squid Game"? Klingt doch vielversprechend! Die polnische Netflix-Krimikomödie "Die Erbschaft" versucht genau diesen Mix hinzukriegen, scheitert aber leider an der Umsetzung. Nichtsdestotrotz hat es der Film in kürzester Zeit auf Platz 1 der Netflix-Top-10 geschafft. Falls ihr die 90 Minuten nicht durchgehalten habt, aber trotzdem wissen wollt, wie sich die Rätsel auflösen, erklären wir euch nun das Ende, indem wir einige Fragen beantworten.

Wer sind die Hauptfiguren? Die handelnden Personen sind folgende: Lehrer Dawid, der die ganze Geschichte auch erzählt, seine Frau Zosia und die beiden Kinder Józefina und Henryk. Der Neffe Karol und sein Verlobter, der ebenfalls Karol heißt. Nichte Natalia, eine bekannte Krimiautorin und ihr Freund Gustaw. Sie alle müssen spielerische Rätsel lösen, wenn sie in den Besitz eines Vermögens gelangen wollen und sie geraten auch alle unter Mordverdacht.

Was geschah bisher? Der ehemalige Gameshow-Moderator und exzentrische Erfinder Wuj Władysław ist gestorben. Daher sind die diversen Familienmitglieder zunächst wegen der Testamentseröffnung in seiner noblen Villa zusammengekommen. Aber plötzlich taucht der alte Mann quicklebendig auf: Er hat sich einen Scherz erlaubt, um die Verwandten endlich auf einem Fleck zu versammeln und stimmt sie auf ein ganz besonderes Spiel ein, das am nächsten Tag beginnen soll. Doch am folgenden Morgen wird die Leiche des erstochenen Onkels in der Küche gefunden - diesmal ist er tatsächlich tot und hat seine Verwandten nicht etwa schon wieder an der Nase herumgeführt. Zwei verdächtige Polizisten treten auf, die alle Angehörigen verhörten, aber bald als Schwindler entlarvt werden, die ebenfalls hinter dem Vermögen des Hausbesitzers her sind. Das angekündigte Spiel findet dennoch statt und die einander eher feindlich gesinnten Teilnehmer müssen lernen, dass Teamwork angesagt ist. Sie meistern verschiedene Levels und überwältigen die falschen Polizisten.

© Przemo Paczkowski / Netflix Szene aus "Die Erbschaft"

Wer hat den Mord begangen? Die echten Polizisten wollen am Ende Natalia als Mörderin verhaften, doch ihr Freund Gustaw lässt das nicht zu und gesteht den Mord. Eigentlich hat die Polizei ihm eine Falle gestellt, da sie vom jungen Henryk auf die richtige Spur gebracht wurde. Zugleich bietet Gustaw auch den Beweis, dass er Natalia tatsächlich liebt, weil er sie in Schutz nimmt.

Warum geschah der Mord? Gustaw heißt eigentlich Romeo und hegt einen alten Groll gegen den Ex-Moderator. 1980 hatte Gustaws/Romeos Oma an Władysławs Gameshow "Das Rad der Wahrheit" teilgenommen und konnte die Frage für den Hauptgewinn nicht richtig beantworten, weil sie der Moderator durch einen irreführenden Hinweis verwirrte. Daraufhin ist sie in eine Depression verfallen und unternahm einen Selbstmordversuch. Da sie Gustaws Alleinerzieherin war, landete der Junge in einem Waisenhaus und sah in Władysław den Schuldigen an dieser tragischen Entwicklung. Um sich endlich an ihm zu rächen, machte er sich an Natalia heran, doch als er sich in sie tatsächlich verliebte, gab er den Mordplan auf. Sobald er vom Tod des Mannes erfährt, ist er erleichtert und kommt zur Testamentseröffnung mit. Als Władysław dann seine überraschende "Auferstehung" feiert, fühlt er sich geschockt. Er trifft den Mann zufällig nachts in der Küche; dabei erfährt er, dass der Alte alles über ihn weiß und ihm seine Mordabsichten vergibt. Bald dreht sich das Gespräch um die Gameshow, und da Władysław nicht bereit ist, sich für sein früheres Verhalten zu entschuldigen, sieht Gustaw rot und greift zum Messer - mit tödlichem Ausgang. Angeblich wollte er ihn gar nicht umbringen, sondern nur seinen Zorn abreagieren, da er dachte, der alte Mann trägt das übliche kugelsicherte T-Shirt.

Was passiert danach? Die Erlebnisse an diesem turbulenten Wochenende haben alle Beteiligten verändert: Natalia schreibt unter dem Titel "Der alte Mann und das Messer" ein Buch über die Ereignisse und heiratet bei einer Gefängnistrauung Gustaw. Die beiden Karols wollten gar kein Kind "kaufen", sondern haben sich einen Hund aus Thailand zugelegt. Der Butler ist dank seiner Ersparnisse in der Lage, die Villa zu erwerben. Lehrer Dawid hat seine Ehe gerettet und betont, dass sie auch ohne Geld glücklich sind. Doch während einer Autofahrt kann Henryk jenen Zauberwürfel, den er vom Onkel zu Beginn bekommen hat, endlich in die richtigen Positionen bringen – daraufhin öffnet sich der Würfel und darin liegt ein USB-Stick, der die gesuchten Patente des Onkels enthält. Also hat die Familie doch noch ein Vermögen gefunden.

© Przemo Paczkowski / Netflix Szene aus "Die Erbschaft"

Was bedeutet die letzte Szene? Bevor der Abspann einsetzt, bekommen wir noch jene alte Folge der Gameshow "Das Rad der Wahrheit" zu sehen, in der Romeos Oma mit so tragisch Konsequenzen gescheitert ist. Wir erleben nun mit, wie die entscheidende Frage gestellt wurde und wie die aufgeregte Frau eine Geste des Moderators falsch deutet. Ein verspieltes Ende somit für einen Film, der selber auch etliche Chancen auf eine gute Umsetzung der interessanten Grundidee verspielt hat.