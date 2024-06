Nicht nur M. Night Shyamalan geht gerne in den Wald, wie er durch seinen letzten Film "Knock At The Cabin" bewiesen hat, sondern auch seine Tochter Ishana macht es ihm nun mit dem Regiedebüt "The Watchers" aka "They See You" nach und übertrifft den Papa sogar noch. In ihrer Verfilmung der Romanvorlage von A. M. Shine kommen unglaublich viele Themen zur Sprache und die Ereignisse überschlagen sich förmlich, obwohl die Handlungsschauplätze ziemlich eingeschränkt sind. Doch wie endet das Mystery-Rätsel eigentlich? Das wollen wir euch hier erklären !

Der geheimnisvolle irische Wald , in dem die Amerikanerin Mina ( Dakota Fanning ) mit ihrem Papagei verloren gegangen ist entpuppt sich als Heimat von gestaltwandelnden Elfen , die einst von den Menschen verfolgt und unterirdisch eingesperrt wurden; damals konnten die mystischen Wesen noch fliegen, doch inzwischen haben sie ihre Flügel verloren. Nachts steigen sie immer an die Oberfläche und wer sich ungeschützt im Wald aufhält, wird von ihnen getötet. Nur die kleine Gruppe von drei Frauen (inklusive Mina) und einem jungen Mann namens Daniel ( Oliver Finnegan ) ist in dem Bunker mit dem großen Sichtfenster sicher. Die sogenannten Changelings beobachten die Menschen wie auf einer Theaterbühne und lassen sich durch dieses Studium zu Gestaltveränderungen anregen.

Erst ein akuter Regelverstoß bringt die Menschen in Gefahr und sie entdecken in letzter Sekunde einen Eingang zu einem unterirdischen Bunker , wo ein komplett eingerichtetes und gut ausgestattetes Zimmer auf die wartet. Mina startet den vorhandenen PC und kann Videoaufzeichungen eines Professors aufrufen, der sich vor etwa 15 Jahren dort für 300 Tage einquartiert hatte, um die Changelings zu studieren. Sein tragisches Scheitern ist auch dokumentiert, nachdem er einen der Gestaltwandler fangen konnte und zu zähmen versuchte. Außerdem erhalten die Bedrohte nun eine Anweisung , wie sie den Wald verlassen können. Am nächsten Tag gelingt es ihnen mit knapper Not, einen See zu erreichen, wo ein Boot für sie bereitliegt. Leider schafft es Daniel nicht, weil er von sich von einem verwandelten Fabelwesen täuschen lässt und getötet wird.

Wieder in die Zivilisation zurückgekehrt, sucht Mina die Uni auf, wo das Arbeitszimmer des Professors noch immer unverändert belassen wurde. Sie findet aufschlussreiche Fotos , Unterlagen und Audioaufzeichnungen. Daraufhin fährt sie in höchster Aufregung zu Clara ( Georgina Campbell ), wo sie der früheren Mitgefangenen eröffnet, dass ihre dritte Bunker-Gefährtin Madeline ( Olwen Fouéré ) wie die Ehefrau des Professors aussieht, obwohl diese eigentlich schon längst an Krebs gestorben ist. Mina hat eine Erklärung dafür: der Mann hat den gefangenen Changeling dazu bringen wollen, die Gestalt seiner geliebten toten Frau anzunehmen, was offenbar auch gelungen ist. Sie haben also die ganze Zeit über neben einem verwandelten Monster gelebt.

Doch es wartet noch eine viel bösere Überraschung auf Mina, denn sie spricht gar nicht mit der richtigen Clara, sondern steht der verwandelten Elfe gegenüber. Plötzlich kommt die echte Clara nach Hause und wird von ihrer Doppelgängerin niedergeschlagen. Daraufhin nimmt das Wese wieder Madelines Gestalt an, verwandelt sich auch in den Professor und wird schließlich zu Mina, um die echte zu töten. Mina kann aber mit einer weiteren Enthüllung dienen: Sie verrät der Elfe, dass sie ein Mischling sein muss, was auch erklärt, warum sie als einzige ihrer Artgenossinnen den Wald verlassen und unter Menschen leben konnte. Diese Erkenntnis verhilft der Gestaltwandlerin zu einer inneren Wesensveränderung und sie nimmt ihre wahre Gestalt an, die wieder über Flügel verfügt.

Mina weiterhin unter Beobachtung

Zuletzt sitzt Mina ihrer Zwillingsschwester gegenüber und erzählt ihr die Geschichte. Sie ist zugleich fähig, die Schuldgefühle über den 15 Jahre zurückliegenden Unfalltod ihrer Mutter zu verarbeiten. Außerdem ist die sicher, dass der Changeling sie seither immer wieder in wechselnden Gestalten beobachtet. Gerade steht ein kleines Mädchen vor dem Haus und blickt zu den Fenstern hoch – als es sich umdreht, erkennt man an den ungewöhnlichen Augen, dass es tatsächlich die Elfe ist.

Ishana Night Shyamalan hat sehr viele Themen in dieses Werk gepackt und sich dabei oft überhoben, weil der Film keinen befriedigenden Gesamteindruck hinterlässt. Doch mit ihrem Vater kann die noch nicht mal 25-jährige dennoch mithalten, denn "They See You" ist zum Beispiel noch immer deutlich besser als dessen enttäuschendes "Knock At The Cabin".

Wo ist "The Watchers" aka "They See You" zu sehen?

"They See You" aka. "The Watchers" läuft derzeit in unseren Kinos. Hier geht's zu den Spielzeiten!