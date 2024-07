Kaimanbabys kommunizieren bereits aus dem Ei heraus miteinander und Graueulen können ihre Beute selbst unter den dicksten Schneedecken aufspüren. Für das menschliche Gehör sind viele dieser Geräusche im Tierreich gar nicht wahrnehmbar. Daher versuchen die Forscher mit moderner Technik die ganze Welt der Töne für uns einzufangen: Sie benutzen Mikrofone , die so winzig sind, dass sie auf die Fingerspitze passen, und so präzise, dass sie das Schnattern einer Biene aufspüren können. Spezielle Kameras und Laservibrometer enthüllen geheime Botschaften, die sich normalerweise unserem Gehör entziehen.

Wo und wann ist "Die geheime Welt der Klänge mit David Attenborough" zu sehen?

"Die geheime Welt der Klänge mit David Attenborough" startet am 21. Juli um 21.10 Uhr auf Sky Nature und ist im Entertainment Plus Paket verfügbar. Auf Sky sind die drei Folgen auch in UHD HDR abrufbar.