Die besten Tierdokus auf Netflix: Tiere sind die besseren Menschen

"Unsere winzigen Nachbarn" (2020)

Diese achtteilige Naturserie zu je knapp 30 Minuten konzentriert sich auf das faszinierende Leben der kleinsten Tiere und erzählt fesselnde Überlebensgeschichten über versteckte Welten in den USA. Jede Folge widmet sich einem anderen US-Bundesstaat: In Minnesota treffen wir beispielweise einen Kaninchenkauz, in Arizona muss eine Kängururatte um ihr Leben fürchten und in New York erlebt ein entlaufener Goldhamster Abenteuer im Großstadtdschungel.