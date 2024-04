"Tiger"

Ebenfalls am Earth Day feiert die neue Doku "Tiger" ihre exklusive Premiere auf Disney+. Statt in die Tiefen des Ozeans zu entführen, wird darin eine junge Tigerin begleitet, die ihre Jungen in den malerischen Wäldern Indiens vor allerhand Gefahren beschützen muss. Auch beim Dokumentarfilm von Disneynature gibt es in der englischen Originaltonspur namhafte Starpower - Priyanka Chopra Jonas (41) erzählt von den beeindruckend auf Film gebannten Abenteuern der Tigerin Ambar.

Wem "Tiger" noch nicht reicht, kann sich zudem ab 22. April den Begleitfilm "Tiger auf dem Vormarsch" einverleiben.