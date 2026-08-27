Drei Stunden lang erwartet bei der Sommerparty-Edition von „Die Giovanni Zarrella Show“ das Publikum ein Mix aus Schlager, Pop und internationalem Entertainment. 4.700 Zuschauerinnen und Zuschauer feiern live vor Ort auf dem Gelände des ZDF-Fernsehgartens mit und erleben einen musikalischen Sommerabend unter freiem Himmel. Giovanni Zarrella kündigt an: „Ich bin mir sicher, dass der Lerchenberg und hoffentlich auch die Menschen zu Hause diesen Abend so schnell nicht mehr vergessen werden.“

Berg, Gabalier, Lambert, Brightman und F.R. David sind dabei Der Moderator begrüßt an diesem Abend unter anderem Kerstin Ott, Vanessa Mai, Semino Rossi, Andreas Gabalier, Andrea Berg, Pietro Basile, Joey Heindle, Frida Gold, Pohlmann, Sarah Brightman, Vincent Gross & Tim Peters sowie Julia Lindholm und Linda Hesse. Der Abend wird abgerundet durch weitere musikalische Highlights von internationalen Gästen wie Chris Norman, Adam Lambert, Sarah Brightman und F.R. David sowie emotionale Überraschungsmomente. So auch für Nadine Ellrich vom Duo Neonlicht. Gemeinsam mit Julian Fiege gewann sie 2021 einen Schlager-Wettbewerb, der damals im ZDF-Fernsehgarten stattfand. Neben ihrem gemeinsamen Auftritt hat Julian Fiege aber noch eine ganz besondere Überraschung für Nadine Ellrich. Außerdem dabei wie immer: Chris Papendieck und seine Band.

Wann ist die Open-Air-Sommerparty mit Zarrella im TV zu sehen? Ein 90-minütiger Konzertmitschnitt komplettiert den musikalischen Samstagabend im ZDF. Nach der Ausstrahlung von „Die Giovanni Zarrella Show – Die große Sommerparty“ am 29. August 2026 um 20.15 Uhr im ZDF und im ZDF-Streaming, zeigt das ZDF ab 1.00 Uhr „Eine italienische Sommernacht mit Giovanni Zarrella – Das Open-Air-Konzert aus Gotha“, ab 20.00 Uhr auch im ZDF-Streaming. Mit eigens für diesen Abend arrangierten Songs nimmt der Sänger und Entertainer das Publikum mit in eine Welt aus Italo-Disco-Pop, beliebten italienischen Klassikern und aktuellen Hits. Die musikalische Begleitung durch Chris Papendieck und Liveband in Verbindung mit Musikerinnen und Musikern der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach sorgt für ein einzigartiges Konzerterlebnis.