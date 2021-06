The Comeback (2005, 2014)

Selten zuvor wurde in serieller Form die abgedrehte Welt Hollywoods derart pointiert und schonungslos auf die Schippe genommen: Ausnahme-Talent Lisa Kudrow gibt in "The Comeback" mit herrlicher Selbstironie und größter Spiellaune das alternde Comedy-Starlet Valerie Cherish, das nichts unversucht lässt, um wieder zurück ins Rampenlicht zu gelangen.

Das kluge Meta-Storytelling und der Mockumentary-Stil von "The Comeback" waren ihrer Zeit weit voraus: Valerie (trotz großem Ego eine verunsicherte Seele) wird permanent von Kamerateams begleitet, beschließt sie doch, sich mittels einer Reality-Show über sich selbst wieder zum Gesprächsthema Nummer 1 zu machen. Die einzelnen Episoden haben Behind-the-Scenes-Footage-Charakter, verwackelte Kameraführungen und nicht perfekte Kameraeinstellungen inklusive.

Die Serie (produziert von Kudrow und "Sex an the City"-Mastermind Michael Patrick King) ist ein einzigartiges Konglomerat aus Wortwitz, Situationskomik, Gesellschafts-Satire und Charakterstudie und in seiner Schonungslosigkeit und Machart nicht immer ganz behaglich anzusehen – aber genau das soll es auch nicht sein: Der Zuseher fühlt mehr und mehr den absurden Wahnsinn von Valeries Welt in seine eigene übergreifen. Und kann sich gleichzeitig diesem Wahnsinn nur schwer entziehen.

